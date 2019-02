Sanremo, il video di Aspetto che torni di Francesco Renga

“Aspetto che torni” è una canzone intima e ricca di grandi emozioni. Racconta di un nuovo amore, di una nuova prospettiva di vita, delle presenze e delle mancanze. È un’intensa istantanea del Francesco di oggi.

Nella serata di venerdì 8 febbraio, Francesco Renga reinterpreterà “Aspetto che torni” con Bungaro, coautore del brano insieme a Francesco Renga, C. Chiodo e Rakele, e l’esibizione sarà impreziosita da una coreografia eseguita dall’étoile Eleonora Abbagnato insieme all’étoile Friedemann Vogel. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Francesco Renga è il Maestro Roberto Rossi. Durante le serate Renga ha scelto di indossare abiti dello stilista bresciano Maurizio Miri e gioielli Emanuele Bicocchi.







Dopo il Festival di Sanremo Francesco sarà impegnato con “VERONA e TAORMINA LIVE 2019”, due concerti unici all’interno delle prestigiose cornici italiane dell’ARENA DI VERONA (27 maggio) e del TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME (13 giugno - in attesa di autorizzazione dalla Regione Siciliana), due speciali anteprime live del tour che il prossimo inverno lo porterà dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo disco di inediti, in uscita in primavera. I biglietti per la data dell’Arena di Verona sono disponibili in prevendita sul sito Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per il live al Teatro Antico di Taormina i biglietti saranno disponibili in prevendita prossimamente. Per informazioni: www.fepgroup.it. Radio partner di “VERONA e TAORMINA LIVE 2019” è RTL 102.5.

Da oggi, mercoledì 6 febbraio, è disponibile in digitale e sulle piattaforme streaming Aspetto che Torni, il brano diin gara al 69°. E sempre da oggi è online il video di “Aspetto che Torni”. Girato a Torino per la regia di Gaetano Morbioli, il video racconta attraverso immagini semplici e giochi di prospettiva la poetica del brano.