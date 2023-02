Sanremo, Ultimo non sarà ospite di Muschio Selvaggio. Cos'è successo? L'appello di Vessicchio: «Vieni a trovarci»

La prima puntata di Muschio Selvaggio in onda su Rai 2, in occasione del Festival di Sanremo, si apre con un giallo. Il podcast di Fedez e del suo socio Luis Sal, sbarca in televisione, e scoppia subito un caso: Ultimo non vuole essere ospite del programma che dà il via alle serate del Festival. In presenza del secondo ospite del programma, Tananai, arriva l'appello del maestro d'orchestra Beppe Vessicchio.

Leggi anche > Fedez, "Muschio Selvaggio" si trasferisce a Sanremo. E dai social arrivano le critiche

L'appello

Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo e, in attesa che i riflettori si accendano sulla moglie Chiara Ferragni, Fedez rompe il ghiaccio con il suo podcast irriverente. L'ospite di turno è l'amico Tananai e la battuta non può certo mancare: «L'anno scorso Tananai è arrivato ultimo, ma Ultimo non può arrivare Tananai». Una freddura divenuta meme sui social che dà l'occasione ai protagonisti di Muschio Selvaggio di lanciare un appello accorato al cantante citato. E l'onere e l'onore tocca a Beppe Vessicchio che sulle note della celebre sigla di C'è Posta per Te, si rivolge direttamente a Ultimo.

«Vieni a trovarci»

«Fedez mi riferisce che non vuoi venire a Muschio Selvaggio, ma probabilmente non puoi», dice Vessicchio. Ma Fedez ne è certo e ribadisce: «Ultimo non vuole venire». Così il direttore d'orchestra, cercando di smorzare un possibile caso ripete: «Non può magari, non lo sappiamo. Vieni a trovarci», chiosa di nuovo il direttore. Ma al pubblico non è certo sfuggito il siparietto e in molti si chiedono cosa possa essere accaduto. Fedez, infatti, è rimasto molto serio, facendo intendere che ci possa essere stata una lite con Ultimo... Chissà se nei prossimi giorni il rapper rivelerà altri dettagli su una vicenda che ha acceso la curiosità degli amanti del gossip.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA