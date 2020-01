Ma Togliatti andava ai concerti della cantante che nel 1963 ottenne uno straordinario successo con La partita di pallone?

Non esageriamo! - risponde Marisa Malagoli - All'epoca le canzoni si ascoltavano per radio... c'erano le feste dell'Unità... e una persona attenta leggeva sui giornali dei successi di quelli che allora erano i beniamini dei giovani

Non conosce gli interessi musicali del "Migliore", così era chiamato Togliatti dai militanti comunisti, ma lo storico e politologo, ex deputato comunista e presidente onorario della Fondazione Gramsci di Roma, non si meraviglia dell'eventuale interesse dell'allora segretario del Pci per le cantanti dei primi anni '60.