Sanremo, torna “StudioNews”: il salotto live ogni giorno da Casa Sanremo

E’ tutto pronto per l’appuntamento con un nuovo format online in diretta da Casa Sanremo. Un talk show live con ospiti eccezionali, ogni giorno da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio dalle 17:30 alle 18:30, sessanta minuti per raccontarvi la 72esima edizione del Festival di Sanremo e tanto altro…

Torna “StudioNews”, che sarà trasmesso in diretta sui canali social dell’agenzia di stampa AskaNews e Casa Sanremo. Al timone i giornalisti: Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi in diretta dagli studi televisivi di Casa Sanremo, in collegamento ogni giorno il Direttore di AskaNews Gianni Todini e con l’inviata a Sanremo Serena Sartini. L’appuntamento sarà ricco di notizie, inchieste, interviste, dibattiti e approfondimenti con tanti ospiti in presenza e in remoto.

A ogni puntata, dunque, gli opinionisti chiamati a partecipare saranno coinvolti in un’arena televisiva, dove affronteranno domande comode e scomode, per analizzare senza filtri e con grande attenzione tutti gli aspetti di questa speciale edizione del Festival.

Il programma vuole raccontare il clima e l’atmosfera che il territorio ligure ed il nostro Paese vivranno durante questo atteso appuntamento.

Un collegamento quotidiano con Avellino dove il cantautore Antonello Cuomo, noto al grande pubblico come il “sosia ufficiale” di Antonello Venditti, commenterà i brani eseguiti sul palco dell’Ariston. Antonello Cuomo canta Venditti è il tour che presenteremo in anteprima durante StudioNews e in ogni puntata saranno eseguiti live due brani del suo repertorio.

Un altro appuntamento quotidiano, in collegamento da Roma, sarà con la scrittrice Giulietta Revel. Giulietta è stata la prima donna soldato in Italia, è da sempre impegnata contro la violenza sulle donne, tema al centro del suo ultimo libro La Fanciulla dalle mani d'argento, ha un ricco curriculum come attrice delle fiction RAI di maggior successo. Inviata e conduttrice di programmi tv, ha recitato al fianco di Jon Voight nella serie internazionale Giovanni Paolo II. Ha collaborato come aiuto regista con Dario Argento e come regista e interprete per Maurizio Costanzo.

Tanti altri ospiti da non perdere ogni giorno dal 31 gennaio al 5 febbraio dalle 17:30 alle 18:30su:

