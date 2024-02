Sanremo, Panatta difende Sinner: «Ma chi se ne frega del Festival». Il conduttore lo bacchetta: cosa dice, siamo in Rai

di Redazione web

Jannik Sinner non sarà al festival di Sanremo, ma nonostante l'annuncio del tennista sia arrivato da diversi giorni, l'argomento fa ancora discutere. Se in molti hanno criticato la scelta dell'altoatesino, c'è invece chi lo ha difeso dandogli ragione. Tra questi anche Adriano Panatta, a cui Jannik spera di sottrarre lo scettro di tennista italiano più forte di sempre. Ecco cosa ha detto l'ex campione romano.

Panatta difende Sinner su Sanremo

Adriano Panatta è intervenuto a Rainews24 e ha parlato, tra le altre cose, anche della polemica che ha coinvolto Sinner su Sanremo. «Se al posto suo ci sarei andato? Non lo so, ma chi se ne frega di Sanremo...», dice Panatta. Risposta che ha provocato l'immediata reazione del conduttore: «Ma cosa dice, siamo in Rai!», ha detto, mentre l'altro ospite è scoppiato a ridere.

Lunedì 5 Febbraio 2024

