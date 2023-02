Sanremo, Selvaggia Lucarelli punge Chiara Ferragni e modifica il suo "manifesto": ecco cosa ha scritto

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli sta seguendo il Festival di Sanremo e non si è certo risparmiata nei commenti. La giornalista ha dato contro in maniera decisa all'outfit (e non solo a quello) di Chiara Ferragni modificando la scritta che l'influencer portava sullo scialle. L'immagine che Selvaggia ha postato sulle sue storie Instagram ha fatto il giro dei social.

Lo sfottò di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli si è sempre detta contro la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. A detta della giornalista infatti, l'apporto dell'influencer alla kermesse non sarebbe stato così rilevante, se non a livello di guadagno di follower su Instagram. In una delle ultime storie, Selvaggia se l'è presa con l'outfit della moglie di Fedez, modificando il suo "Manifesto". La giornalista ha scritto: «Pensati Povera».

Le polemiche di Selvaggia Lucarelli

Le polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli in merito al Festival di Sanremo vanno ormai avanti da diversi giorni. Oggi però, martedì 7 febbraio, la giornalista si è sbizzarrita tra conferenze stampa, presentazione degli outfit e brani in gara.

