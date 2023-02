Sanremo, da Morandi-Ranieri-Al Bano alla Fagnani, da Fedez a Ultimo (decimo in classifica): cosa è successo nella seconda serata. Mengoni resta primo

E' il Sanremo della commozione e delle riappacificazioni. Abbiamo visto i Coma_Cose che fanno pace, che tornano insieme e alla fine del brano si baciano. Paola & Chiara si ritrovano, ballano, così come gli Articolo 31 che vestiti di bianco per i punti del Fantasanremo alla fine salutano abbracciandosi con le lacrime agli occhi per la commozione. Chiara Ferragni che si commuove durante il suo monologo. Tante lacrime che mirano dritto al cuore come quelle di Pegah Moshir Pour e di Drusilla per la libertà in Iran e tanta commozione ascoltando Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

Sanremo, Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani: «Totalmente fuori ruolo, è l'Ariston la vera Belva»

Bruno Corazza, chi è il corista che ha conquistato il web (e i Black Eyed Peas) a Sanremo. «L'anno prossimo conduce lui!»

Morandi, Ranieri, Al Bano: i tre Highlander

Morandi canta "In ginocchio da te" in galleria con il pubblico, Ranieri in platea con "Vent'anni" e Al Bano sbuca dalla scalinata con gli acuti di "Nel Sole". Tutto in piedi il pubblico per la prima volta dei tre cantanti che si esibiscono assieme. E via cantando: "Andavo a cento all'ora", "Se bruciasse la città", "Mattino", "Rose rosse", "Scende la pioggia", "Felicità", "Perdere l'amore", "Uno su mille", "E' la mia vita". Alla fine della performance arrivano le 4 torte per il 4 volte ventenne Al Bano che spegne le candeline poi i tre insieme cantano la canzone di Umberto Bindi "Il Nostro concerto" e in chiusura l'esibizionista Al Bano si cimenta nelle flessioni. Fiorello li definirà a tarda sera i tre Highlander.

La classifica



La seconda serata del Festival di Amadeus, che vede protagonisti gli altri 14 cantanti in gara esprime una classifica che premia questa cinquina: 1 Colapesce e Dimartino 2 Madame 3 Tananai 4. Lazza 5. Giorgia per una classifica generale che vede in testa Marco Mengoni davanti a Colapesce e Dimartino, Madame. Giorgia ottava e Ultimo solo decimo.

Blanco, Licia Ronzulli (fedelissima di Berlusconi): «Da condannare, la tv di Stato deve dare l'esempio»



Il monologo della serata è di Francesca Fagnani, racconta le storie di giovani nel carcere minorile che hanno sbagliato ma che vogliono riscattarsi: «Non tutte le parole sono uguali e non tutte arrivano a noi con facilità - recita il testo - Ci sono parole che per arrivare sul palco di Sanremo devono abbattere cancelli e muri, come queste che arrivano dal carcere minorile di Nisida, da ragazzi che non cercano la nostra pena, perché non saprebbero che farsene. Hanno 15 anni e gli occhi pieni di rabbia, di vuoto, hanno 18 anni e lo sguardo è perso oppure sfidante. La scuola l'hanno abbandonata ma nessuno li ha mai cercati, neanche gli assistenti sociali, che sono troppo pochi per certe periferie. Il carcere serve solo a punire il colpevole, non a rieducare e tantomeno a reinserire nella società». Amadeus sottolinea come parte di questo monologo sia stato preparato insieme ad alcuni detenuti del carcere minorile di Nisida che ora ci stanno guardando.

Fedez strappa la foto del viceministro Bignami



Un altro momento clou è la canzone rap di Fedez sulla nave Costa Smeralda in un freestyle strappa la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista e si prende tutte le responsabilità: «La Rai non conosceva il testo di quello che avrei cantato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA