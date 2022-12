Sanremo 2023, Salmo ospite speciale. Ma in passato aveva detto no: «Mi sentirei a disagio»

Il rapper Salmo sarà ospite nella prima e ultima serata del Festival di Sanremo: ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus in collegamento dal Teatro delle Vittorie di Roma durante il Tg1: «A collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno, cioè Salmo», ha detto Amadeus di Maurizio Pisciottu, vero nome dell'artista.

L'annuncio al Tg1

«Posso confermare che ci sarà lo splendido parco galleggiante della nave Costa Smeralda - ha spiegato il direttore artistico e conduttore in collegamento - e annuncio che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l'ultima sera, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi», con queste parole Amedeus ha annunciato l'ultima grande novità della 73esima edizione del Festival, che tutti gli italiani stanno aspettando con emozione.

Quello che tutti non ricordano è che Salmo era già stato invitato come ospite nella città dei Fiori nel 2020 ma il rapper aveva declinato misteriosamente l'invito, spiegando poi le motivazioni del suo forfait sui social: «Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante, voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio», aveva scritto il rapper su Instagram scatenando diverse polemiche tra gli utenti.

