Sanremo, il Festival della polemica. La destra attacca: «Spettacolo comunista». Amadeus: «Se mi cacciano vado via»

Festival di Sanremo da record... di polemiche. Già, perché se dopo la vittoria di Marco Mengoni i numeri della 73esima edizione della kermesse hanno dato ragione ad Amadeus (12,2 milioni di telespettatori per la serata finale, il 66% di share e più di 50 milioni raccolti dagli spot), il giorno dopo la consegna del premio al vincitore il conduttore e i vertici Rai (Carlo Fuortes e Stefano Coletta) sono finiti nell'occhio del ciclone. E sotto il ciclone, un mare di polemiche. Tanto che Amadeus ha preso atto della tensione: «Se mi cacciano, vado via, ma sbaglio con le mie idee...».

RAI E AMADEUS NEL MIRINO

Un fuoco di fila, dunque, sia da Fratelli d'Italia, primo partito del governo, che dalla Lega. E dai rispettivi ministri. E se il premier Giorgia Meloni non fosse d'accordo tutto questo non sarebbe potuto accadere. L'accusa? Uno spettacolo sbilanciato a sinistra («Festival comunista» per il ministro del Turismo Daniela Santanché) o comunque politicamente scorretto rispetto a parametri e valori della destra: «In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco a un viceministro della Repubblica, cioè Bignami ritratto come un nazista», dice Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera. E il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini avverte: «Una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta».



BACIO GATE

Ad alzare un ulteriore polverone, poi, un bacio galeotto, con il marito di Chiara Ferragni protagonista anche dell'episodio clou della serata finale. Quel bacio tra Rosa Chemical e il rapper sul palco dell'Ariston che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta (forse anche i due protagonisti e Chiara Ferragni), potrebbe essere stata un'azione premeditata. Due versioni: che sia stata un'improvvisata del cantante in gara a Sanremo, o che il tutto fosse premeditato da giorni, come avrebbe rivelato Rosa Chemical in un video registrato con Fedez poco prima della finale.

Benzina sul fuoco delle polemiche. E a spegnere quel fuoco forse non bastano le lacrime di Stefano Coletta, direttore Prime Time Rai, ricordando gli attacchi omofobi subìti proprio dopo la querelle nata intorno al comportamento di Fedez sul palco di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 08:21

