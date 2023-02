Sanremo, le pagelle. Anna Oxa 4: fuori quota. Marco Mengoni 8: melodia che entra in testa. Ariete: sembra promettere, invoca, prega, invita

di Totò Rizzo, Rita Vecchio

Sanremo, ecco le pagelle delle canzoni dei Big presentate nella prima serata del Festival di Sanremo: sono le prime 14 canzoni in gara su 28. Tra power ballad, canzoni dalla struttura classica, blues, dance anni '90, cassa dritta, pop tra melodia e accenni rap, parte il quarto mandato di Amadeus. A presentarle con lui, Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Un Sanremo che è ritratto dei tempi, specchio dell'attualità sociale e discografica. Partendo da un cast trasversale, i temi delle canzoni non possono che essere aderenti all’attualità, conseguenti al post pandemia. C'è la crisi esistenziale, la riflessione sulla condizione umana, l'amore finito, la depressione, la fluidità, la diversità, l'accettazione. C'è tutto quello che il direttore artistico ci ha abituati in questi anni: portare Sanremo al passo con quanto circorda la scatola televisiva. Accontentando gusti musicali ed età anagrafica. Unione generazionale, sia. Anche per questa edizione.

Sanremo, diretta prima serata: in gara 14 Big. Occhi puntati su Mattarella e Chiara Ferragni. Si apre con Benigni

Sanremo, Benigni al Festival e polemiche sul cachet: «La Rai lo renda pubblico»

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: «Onorata ed emozionata». Amadeus e Morandi: «Una grande professionista»

Le pagelle

ANNA OXA “Sali (Canto dell’anima)” 4

Una preghiera contro l’ipocrisia, un canto di libertà, un po’ world, un po’ pop, un po’ etno, perfino chitarre rock. Acuti e gorgheggi alla maniera della Oxa, scalate su registri alti, angoli parlati, motivo tradizionale e controvento a un tempo, un grido che invoca una nuova spiritualità e che martella. Fuori quota.

gIANMARIA “Mostro” 5

Batte, forte, come dice una pubblicità. Non lascia tracce profonde se non quelle che fanno breccia sicura nel cuore dei centennials e del loop radiofonico. Lui canta a squarciagola, fa ammenda, le chiede “Ma che ti sembro un mostro?” mentre la base ritmica stantuffa sullo sfondo. Il gradimento dei fans appare scontato.

MR RAIN “Supereroi” 6

Metti l’infanzia, la paura, la voglia di vincerla, un coretto di voci bianche, due piccoli angeli (con ali) che si tengono per mano ed è fatta. Cuore bambino forever. Lui è credibile in questa canzone scritta e cantata per piacere agli animi puri. Costruzione musicale astutissima.

MARCO MENGONI “Due vite” 8

Power ballad ritmica e dinamica (cambi di tonalità e orchestrazione) ma con un ritornello di ariosa costruzione melodica che entra in testa con un crescendo da virtuosismo intenso e passionale. Mengoni controlla l’enfasi pur dispiegando la voce. Di sicuro impatto.

ARIETE “Mare di guai” 6

Tessitura di Calcutta e Dardust, per Ariete (troppo emozionata) abbastanza buona la prima. In un “mare di guai”, lei sembra promettere, invoca, prega, invita. Brano interessante, ritornello accattivante, buon testo. E pur se da rifinire, interpretazione schietta.

Sanremo 2023, tutto quello che c'è da sapere: date, canzoni, cantanti, ospiti, conduttrici. LA GUIDA COMPLETA

La scaletta

In questa prima serata del Festival voterà solo la stampa. Alla fine della puntata verrà ufficializzata la prima classifica provvisoria. Ecco la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA