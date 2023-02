Dall'exploit di Mattarella alla figuraccia di Blanco: il pagellone di Sanremo

di Davide Desario, Rita Vecchio

10 LODE

SERGIO MATTARELLA

Siamo stati abituati a vedere il presidente della Repubblica Italiana alla Prima della Scala, in platea alle prime di concerti e spettacoli d’élite. E invece, ancora una volta, Sergio Mattarella ha dimostrato di saper stare vicino agli italiani più di tanti politici, non a parole ma nei fatti. E così, per la prima volta nella storia del Festival, ha inaugurato la 73esima edizione dal palchetto d’onore dell’Ariston. Ha sorriso e si è emozionato per il monologo di Roberto Benigni.

10

AMADEUS

I risultati eccellenti di ascolti e degli introiti pubblicitari gli danno ragione. E non sono certo un caso. Perché il conduttore e direttore artistico del festival ha organizzato tutto, nei minimi particolari. Ottima la scelta dei cantanti in gara (anche se 28 sono davvero troppi), degli ospiti agée, e dei superospiti. Astuta la mossa di chiamare Ferragni per intercettare i giovani con i loro smartphone e traghettare il Festival sempre più verso il futuro. Unico appunto: poco umorismo in scena e fuori scena.

9

FIORELLO

Che c’entra Fiorello? C’entra, c’entra. Lui quest’anno a Sanremo non è andato, ma la sua presenza era sempre nell’aria. Per vedere lo show, e stare anche vicino al suo super amico Amadeus, ha spostato la sua striscia quotidiana dalla mattina tardi su Rai2 a notte inoltrata su Rai1. I risultati, tra gag e improvvisazioni, sono da capogiro. Non solo in share (a quell’ora non è difficile) ma in termini di teste: 2 milioni di telespettatori alle 2 di notte sono un record.

8

MORANDI-FRANCINI

Bravo lui. Brava lei. Professionali, capaci, discreti, hanno dimostrato come si possa stare sul palco dell’Ariston senza dover a tutti i costi stupire, ma facendo quel che si è capaci di fare. Con eleganza, garbo e intelligenza. Senza provocare a tutti i costi.

7

MARCO MENGONI

Era il superfavorito e ha vinto. La canzone va perché è lui a cantarla, intonato come pochi. A proclamarlo tre giurie. Ad acclamarlo per il suo fascino in tanti, non solo in quota rosa. Lui sapeva di avere la vittoria in tasca e che doveva pensare solo a non prendere scivoloni. E così ha fatto.

6

TRASMISSIONI RAI

Tutte le trasmissioni della Rai hanno fatto quadrato come non mai intorno al Festival. D’altronde gli incassi economici del festival sono la colonna portante di tutta viale Mazzini. E comunque, lo hanno fatto alla grande ottenendo ottimi risultati, Da Alberto Matano con la Vita in diretta e Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai 1 a BellaMa’ di Diaco su Rai 2. Unica nota stonata: i collegamenti con Gino Castaldo ed Ema Stockholma: questa volta il loro show on air non ha reso al meglio.

5

GIORGIA E ANNA OXA



