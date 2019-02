Ultimo, furia a Sanremo contro i giornalisti: «Avete rotto il ca**o. Me l'avete tirata»​

e, con lei, anche altri artisti reduci dal Festival danno forfait da Mara Venier. Qualcuno in studio ipotizza un gesto di solidarietà con la cantante «per l'ingiustizia subita da parte delle giurie» che non le hanno consentito di salire sul podio, in mezzo ai fischi e alle contestazioni del pubblico del Teatro Ariston che le aveva riservato più standing ovation nel corso del Festival. Per qualcuno il deterrente è anche il confronto in diretta televisiva con i giornalisti a Domenica in., secondo classificato, che nella conferenza stampa notturna dei vincitori è stato protagonista di un duro scontro con la stampa. «Avrei voluto che vincesse Loredana Bertè», ha detto Mara Venier e poi, rivolgendosi a lei, ha aggiunto: «Qui avresti trovato un'amica che ti vuole bene da 30 anni e ha fatto molto per te. Hai ragione, meritavi un premio, magari quello della Critica, ma io ti aspettavo qua. Ti voglio bene», ha concluso la conduttrice.