Sanremo, Levante: «Sono uscita dalla depressione perché avevo voglia di vita. Ho capito che non dovevo prendermi sul serio»

Levante recentemente ha parlato della sua depressione post parto: la cantante ha rivelato come dopo aver dato alla luce Alma sia iniziato il periodo più difficile della sua vita. Nel brano con cui gareggerà a Sanremo (la canzone si intitola "Vivo"), Levante parla proprio di questo. In una recente intervista con il maestro Beppe Vessicchio, la cantautrice siciliana ha parlato del brano che presenterà ai telespettatori.

L'intervista con Beppe Vessicchio

Nelle ultime storie Instagram che Levante ha pubblicato, ha postato un video in cui racconta a Beppe Vessicchio il suo brano "Vivo": «Questa canzone è molto importante per me perché racconta della mia depressione post parto dalla quale sono uscita perché avevo voglia di vita. "Vivo" nasce al pianoforte con pochissime note ma il suo ritmo è serrato, ci vuole un buon fiato per portarla a termine. E ad un certo punto della canzone racconto come ho imparato a non prendermi più troppo sul serio».

Levante racconta il suo nome d'arte

Il maestro Vessicchio chiede poi a Levante che significato abbia per lei il suo nome d'arte: «Per me il mio nome d'arte significa tutto. Io mi chiamo Claudia, un nome che non mi è mai piaciuto molto perché deriva da claudicante ovvero zoppo, qualcuno che cade mentre Levante è tutto il contrario: rappresenta qualcuno che si alza, come ho fatto io».

