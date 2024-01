Sanremo, La Sad: tre creste punk all'Ariston. «Cantiamo il dolore dei nostri coetanei e lo trasformiamo in energia»

di Totò Rizzo

Nonostante le creste colorate, le borchie, i teschi sulle t-shirt, Sanremo sta ai piedi dei tre musicisti de La Sad comodo come un paio di pantofole. E dire che il Codacons non li voleva all’Ariston per i contenuti “forti” dei loro testi. Col festival puntano alle mamme e, perché no, anche alle nonne, a un selfie al supermercato, a un pubblico trasversale, insomma, che è già il loro pubblico, non solo giovani dal quotidiano problematico, irrisolto, violento, a volte tragico.

Non sembrate vivere la sindrome del “che ci faccio io, qui?”.

«Il festival è un’opportunità enorme, quella di farci conoscere da più gente possibile. Veniamo da due anni di tour nei quali ci siamo accorti che sotto il palco non c’erano solo nostri coetanei. Questi ultimi però sono quelli che a fine concerto ci messaggiano grati per essersi identificati nel disagio che suoniamo e cantiamo nei nostri brani».

Una bella responsabilità.

«Nessuna responsabilità: noi facciamo arte, non veicoliamo modelli di vita. Raccontiamo quel che vediamo ma anche quel che abbiamo dentro, quel che è successo a noi: un diario intimo che rendiamo pubblico. Ci facciamo portavoce di un dolore in cui molti si rispecchiano».

Tutto autobiografico? I pregiudizi, l’essere respinti, le dipendenze, gli amori tossici?

«Nulla che sia insincero.

Uno arriva dal rock, l’altro dal trap, l’altro ancora dal punk. Chi vince?

«Nessuno, non vogliamo classificazioni, siamo un ibrido di vari generi anche nelle contaminazioni, come è accaduto con gli Articolo 31, ad esempio, o con Riccardo Zanotti che è stato tra le anime di questo progetto sanremese. Ogni influenza esterna è benvenuta».

Non vi volevano al festival: “sessisti”, dicevano, “il loro è un linguaggio violento”.

«Bisognerebbe leggerli meglio, i testi. Certo, siamo lontani dal mainstream, diversi dalla massa e questo è un ottimo pretesto per creare un titolo scandalistico e scatenare il panico mediatico e di conseguenza l’odio della gente. Sui social le offese più pesanti erano quelle delle cosiddette “brave persone”, quelle che ci giudicano solo per il nostro aspetto».

Dopo Sanremo, nulla sarà più come prima?

«Chi può dirlo? Non vogliamo essere solo una band ma un movimento creativo, il marchio La Sad. Il nostro modo di vestirci, ad esempio: vorremmo lanciare una linea di abbigliamento, aprire un emporio a Milano. E spaziare ancora, dal cinema ai fumetti».

