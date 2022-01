Sanremo, Highsnob respinge le accuse di Junior Cally. Amadeus: «La canzone resta regolarmente in gara»

Highsnob respinge le accuse rivoltegli da Junior Cally e per Amadeus «resta regolarmente in gara» al Festival di Sanremo. È stato lo stesso conduttore e direttore artistico a chiarirlo nella conferenza stampa inaugurale della settimana festivaliera, leggendo una nota inviata alla Rai e alla direzione artistica del festival dal management dell'artista e dall'etichetta Believe. «A seguito delle accuse di 'usurpazionè mosse da Antonio Signore in arte 'Junior Cally' nei confronti di Michele Matera in arte 'Highsnob' con riferimento all'opera denominata 'Abbi cura di tè - ha letto Amadeus - appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie».

Junior Cally ha lamentato ieri, attraverso un bravo-invettiva contro il collega intitolaro "Caro Mike" e pubblicato sui social, di essere stato escluso dalla paternità del brano in gara a Sanremo, sostenendo invece di esserne coautoe. Per management e etichetta di Highsnob, in gara al festival in duetto con Hu, «le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell' opera 'Abbi cura di tè, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae». Finito di leggere il comunicato, Amadeus ha dunque annunciato che Highsnob è regolarmente «in gara» a Sanremo 2022.

«Per me la canzone rimane in gara, per come è stata registrata alla Siae. Le accuse di Junior Cally a Highsnob per non essere stato inserito come autore? Se la vedono loro». Amadeus chiude così lo scambio di accuse tra i due rapper.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 13:38

