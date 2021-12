Sanremo Giovani, lo scoop di Striscia la Notizia: «La canzone di Angelica Littamè non è inedita»

Una canzone finalista di Sanremo Giovani non sarebbe inedita, perché già presentata a The Coach trasmissione della rete televisiva 7 Gold. Ne è certa «Striscia la Notizia» che questa sera a “Rai Scoglio 24”, con l'inviato Pinuccio ha mostrato il filmato del video inviato da Angelica Littamè per la partecipazione al Festival comparandolo con il video dell'esibizione della cantante mandata in onda dall'emitennte 7 Gold. Il brano "sotto accusa" è «Cazzo avete da guardare».

Ad intervenire nel servizio di «Striscia la Notizia» è Luca Garavelli produttore di The Coach che in collegamento spiega: «L’esibizione di Angelica è stata registrata il 21 luglio ed è andata in onda tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. C’erano concorrenti che si erano appena esibiti e altri in attesa dell’esibizione e tutto lo staff, 60-70 persone almeno». L’inviato sottolinea proprio il fatto che quando Angelica Littamè ha cantato, nello studio erano presenti una settantina di persone: per questo secondo Pinuccio non potrebbe essere considerato un inedito, come da regolamento.

«Pinuccio sgancia una vera e propria bomba su Sanremo Giovani, il concorso canoro condotto da Amadeus in cui 12 cantanti si contendono due posti tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 (1-5 febbraio). Tra i finalisti del programma (l'ultima puntata è prevista in diretta su Raiuno mercoledì 15 dicembre) - annuncia «Striscia la Notizia» - c’è la cantante Angelica Littamè con “Cazzo avete da guardare”, brano che per regolamento dovrebbe essere inedito ma, come rivelato dal Tg satirico di Antonio Ricci, era in realtà già stato presentato nella trasmissione The Coach della rete televisiva 7 Gold».

