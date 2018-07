Sanremo Giovani 2019, ecco tutte le novità: c'è il regolamento

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' stato pubblicato ilper partecipare ache andrà in onda a dicembre 2018. I due vincitori parteciperanno insieme ai Big alcondotto daSaranno in 60 ad essere ammessi ai provini, ma soltanto in 24 parteciperanno a Sanremo Giovani.Durante le serate di "SANREMO GIOVANI", le canzoni/Artisti partecipanti verranno votate da una Commissione Musicale, da una Giuria Televisiva (formata anch’essa da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale) e dal pubblico attraverso il Televoto.Le canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI verranno scelte attraverso i seguenti momenti di selezione :- una fase di ascolto e valutazione da parte della Commissione Musicale di tutte le canzoni “nuove” di Artisti (singoli o gruppi) fatte pervenire secondo i criteri più avanti elencati. Al termine, verranno scelte le canzoni/Artisti che parteciperanno all’ audizione dal vivo;- un’audizione dal vivo, all’esito della quale la Commissione Musicale sceglierà le canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI.Per partecipare alle Selezioni, gli Artisti dovranno essere presentati e iscritti da una Casa discografica e possedere i seguenti requisiti:1) con riferimento alla data del 31 Gennaio 2019, aver compiuto i 16 anni e non aver compiuto i 36 anni di età;2) non aver mai preso parte a precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana nella categoria Campioni o equivalenti;3) non essere iscritti alla manifestazione Area Sanremo, edizione 20184) essere già presente nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione di almeno due brani singoli (diversi dal brano “nuovo” da presentare alle Selezioni) alla data dell’invio online della domanda di partecipazione, in regola con il bollino SIAE (se su CD o altro supporto fisico) o certificazione di iscrizione a siti abilitati alla commercializzazione (se su digital 3 stores) o all’offerta in streaming a pagamento, anche se registrati dall’Artista con diversa Casa discografica e/o con diversa formazione. L’eventuale commercializzazione di un brano su digital stores o su siti di streaming a pagamento può essere comprovata con la stampata della relativa pagina internet unitamente all’ indicazione scritta del link della suddetta pagina, oppure, in mancanza, con qualsiasi altra documentazione da cui si evinca in maniera immediata, diretta e incontrovertibile la predetta commercializzazione.