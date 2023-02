Sanremo, Gianni Morandi “geloso” del boom social di Amadeus. La gag di Instagram continua

di Redazione Web

Amadeus e Instagram, i veri protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e ultima serata della kermesse canora ha creato, proprio per il direttore artistico (sotto il permesso della moglie Giovanna Civitillo) un profilo instagram che sta riscuotendo tanto successo.

La gag di Instagram continua sul palco del Festival esaltando il successo di Amadeus. Si, ma Gianni Morandi?

Instagram e Sanremo

Continuano i momenti social di questo Festival di Sanremo. Invano il tentativo di collegarsi con Fiorello in una diretta Instagram. Ama ha fatto partire la diretta e ha mandato l'invito a "Ciuri", ma dall'altra parte non è arrivato l'ok. E Fiorello, sconsolato, ha commentato la diretta: «Ma dov'è l'invito?». Ama ha poi cercato conforto con Chiara Ferragni: «Stavolta non ho sbagliato niente, vero?».

R dal canto suo si sente “escluso” e cerca in tutti i modi di usare i suoi canali social per aumentare i follower esattamente come è successo al direttore artistico che in una sola settimana ha totalizzato più di 1 milione di visualizzazioni.

