Sanremo, Fiorello svela l'incipit del brano di Giorgia. Amadeus lo chiama in diretta: «Ora è squalificata»

«Ora Giorgia è squalificata». Irrompe così la voce di Amadeus nello studio della trasmissione condotta da Fiorello, "Viva Rai2". Tra i presenti è calato il gelo e lo showman ha ricevuto tantissimi messaggi che gli chiedevano cosa fosse successo.

La vicenda

Ogni mattina Fiorello va in onda con il suo programma "Viva Rai2" nel quale legge e commenta le notizie principali dei quotidiani, cantando e suonando con i vari ospiti.

Questa mattina, giovedì 22 dicembre, il conduttore ha fatto ascoltare 5 secondi dell'incipit della canzone di Giorgia per Sanremo. In studio è subito calato il gelo e la chiamata di Amadeus è arrivata dopo qualche minuto: «Non si possono svelare i brani, ora Giorgia è squalificata».

Lo scherzo di Fiorello

Dopo che Fiorello aveva parlato con un infastidito Amadeus, ha cominciato a leggere tutti i messaggi che gli arrivavano nel cellulare: dalla moglie Susanna all'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes.

Dopo alcuni minuti in cui Fiorello si è finto dispiaciuto, ha svelato a tutti che in realtà si trattava di uno scherzo. Il conduttore aveva mandato in onda 5 secondi di una canzone del nuovo album di Giorgia, e non il brano di Sanremo.

