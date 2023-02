Sanremo, il figlio di Amadeus lo ha fatto davvero durante l'esibizione di Mengoni: ecco cosa

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 ha ancora una volta conquistato tutti ma, in particolare, c’è stato un gesto di José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus, che non è rimasto inosservato da parte del pubblico dell’Ariston, così come dai telespettatori a casa. Si è trattato di un momento davvero bello, che ha emozionato molte persone. È successo esattamente alla fine dell’esibizione di Marco Mengoni.

Sanremo, il figlio di Amadeus non ha resistito: lo ha fatto durante il monologo di Angelo Duro

Sanremo, dai Maneskin a Paola Egonu, dalla standing ovation a Mengoni a Grignani come Blanco. Cosa è successo nella terza serata

La classifica generale della terza serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2023 pic.twitter.com/7Mos0hzTkY — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 10, 2023

Ma cosa avrà mai fatto José? Photo Credits: Kikapress; music: “Memories” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La figlia di Amadeus non va a Sanremo: la sua reazione da casa mentre vede la puntata del Festival. Cosa pubblica su Instagram

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA