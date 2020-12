Sanremo 2021: Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro nel cast di Amadeus

Sanremo 2021: Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro nel cast del Festival. Lo ha svelato Amadeus nel corso della presentazione del "L'anno che verrà", la trasmissione fine anni di Rai Uno che darà il benvenuto al 2021.

Il primo colpo di Amadeus lo annuncia così: «Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo».

Anche Achille Lauro ed Elodie saranno al festival di Sanremo. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la conferma arriva dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival. «Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri»

«Ho scelto di chiamare Bugo nel cast del festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l'esclusione dell'anno scorso». Lo ha affermato Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, tornando anche sulla querelle con Morgan, rimasto fuori dalla lista dei Big ed escluso anche dalla finale di Sanremo Giovani, dopo un duro scontro con lo stesso Ama. «Morgan l'ho voluto personalmente io ad AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo», ha precisato.

