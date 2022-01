Sanremo, ecco i protocolli di sicurezza e anti-Covid: «Molti più casi positivi dello scorso anno»

Sanremo 2022, la macchina organizzativa è già partita e regolarmente in funzione. Tra protocolli di sicurezza e misure anti-Covid, il Festival può finalmente partire ma c'è il nodo dei contagi che potrebbe finire per rivoluzionare i programmi, almeno per quanto riguarda le esibizioni dei concorrenti in presenza.

Sanremo 2022: «Molti più casi Covid dello scorso anno»

Da circa una settimana, la Asl 1 imperiese, per conto della Rai, sta eseguendo una media di quasi 200 tamponi al giorno. Un numero destinato ad aumentare col passare delle ore, come spiega il dottor Giandomenico Poggi, a capo del team di sanitari che nella tensostruttura di piazza Borea D'Olmo, dietro al Teatro Ariston: «Positivi ce ne sono e, anzi, sono chiaramente in percentuale maggiore rispetto all'anno scorso». L'effetto Omicron, quindi, inizia a farsi sentire anche al Festival.

Sanremo 2022, i protocolli anti-Covid

Nel caso in cui una persona risulti positiva al Covid, «il campione viene ripetuto ed eventualmente viene chiesta un'ulteriore conferma con tampone a rna». Per consentire lo svolgimento del festival e insieme garantire «la massima tutela di tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e artisti», la Rai ha messo a punto un protocollo stringente anche per cantanti e ospiti: niente autografi né foto con i fan; interviste preferibilmente da remoto; pasti da consumare da soli, evitando possibilmente i ristoranti affollati e qualsiasi rischio di assembramento. E poi obbligo di mascherina Ffp2; accesso all'Ariston solo con green pass base e tamponi ogni 48 ore e già truccati, pettinati e vestiti nei giorni dello spettacolo; tracciamento quotidiano degli spostamenti. Dentro l'Ariston, in particolare bisogna indossare sempre la mascherina Ffp2 e durante le prove è consentito l'accesso a un solo discografico, a un accompagnatore e un solo fonico (massimo tre accompagnatori). Nei giorni dello spettacolo, l'artista deve entrare in teatro truccato, pettinato e vestito e deve essere sempre accompagnato da un addetto della redazione dal camerino alla Green room, in cui attenderà di essere accompagnato nella Red room, dove potranno essere effettuati i ritocchi di trucco e parrucco. Un ispettore di studio farà salire l'artista sul palco e, al termine dell'esibizione, lo riporterà nel retropalco dove avrà a disposizione una nuova Ffp2 e potrà spostarsi nel luogo dell'eventuale intervista radiofonica. Poi una hostess lo accompagnerà in camerino o direttamente all'uscita.

Sanremo 2022, le misure di sicurezza

Il centro della città è blindato anche dalle misure predisposte dalla questura di Imperia con la prefettura e le altre forze di polizia: controlli con il metal detector ai varchi della «zona rossa», impiego di cani antidroga e anti esplosivi; ma anche controlli anti terrorismo con forze speciali; riprese video della città di supporto a eventuali successive indagini e un rinforzo di 120 unità del personale operativo. «Ognuno con le proprie competenze specifiche, i reparti specializzati contribuiranno a far sì che questa edizione sia svolta in una cornice di assoluta sicurezza, con bonifiche giornaliere di cinofili e artificieri e un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, grazie all'impiego dei reparti prevenzione crimine che supporteranno le volanti cittadine», spiega il questore Giuseppe Felice Peritore. In prima linea anche la polizia postale per monitorare la rete. Tra gli obiettivi sensibili l'Ariston, il Casinò e il Palafiori.

