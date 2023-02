Sanremo straccia la concorrenza: «Più 46% sul GFVip». Oggi i duetti e Chiara Francini: «Serata magica»

I dati d'ascolto sono lusinghieri anche per la terza puntata del Festival di Sanremo: con il 57,6% di share, bisogna tornare indietro nel tempo al 1995 per trovarne di eguali. Ma anche sugli ascolti non manca la polemica, che il direttore del Prime Time Stefano Coletta tiene a spegnere: «Da marzo 2022 Auditel esclude dalla rilevazione la platea non riconosciuta: quella che afferisce a una piccolissima quota campione che non era possibile rilevare. Anche se la metrica non fosse cambiata, questo Festival resterebbe comunque il migliore dal 1995». Per quanto riguarda il confronto con il competitor principale, il Grande Fratello Vip in onda ieri sera in contemporanea al Festival su Canale 5, l'incremento è stato oltre il 46% di share. Il picco di ascolto è stato alle 21.35, con la presentazione del pezzo di Tananai da parte di Amadeus. Picco di share all'1.35 circa, durante il monologo di Alessandro Siani che sta parlando dell'utilizzo del telefono.

Sanremo, boom per la terza serata: 57,6% di share, gli ascolti più alti dal 1995

Gf Vip, Orietta Berti e la "gaffe" su Sanremo mentre era in diretta su Canale 5: cosa ha commentato

La quarta serata

Stasera è la volta della serata dei duetti, che Coletta definisce «magica» mentre dà il benvenuto a Chiara Francini, l'attrice che sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi: «Sono molto felice e riconoscente ad Amadeus - dice - tutto è successo in una maniera magica. Sono stata chiamata nella maniera più naturale e io mi sento molto fortunata». Per quanto riguarda il monologo che porterà sul palco stasera, la Francini ha spiegato: «Cercherò di portare tutta la Chiara che ho. Riguarderà il mio percorso umano, non quello professionale. Ci saranno momenti divertenti, ironici, e altre tinte di questo arcobaleno».



Amadeus: molti cantanti pochi ospiti

«Si impara nel tempo. Ho sempre detto che il primo anno volevo mettere tante cose e abbiamo chiuso ad orari improponibili. Nel tempo ho ridotto, ho aumentato i cantanti ma c'è qualche ospite in meno, credo che non si debbano superare le due di notte». Così Amadeus in conferenza stampa sulla durata del festival di Sanremo.

L'intervento di Zelensky e la politica

«La vicenda di Zelensky è chiara a tutti. Avete visto Vespa con la sua intervista al presidente: io ho preso atto del suo desiderio di essere al festival. Inizialmente l'idea era di mandare un videomessaggio. Poi lo stesso presidente, con il quale siamo in contatto tramite ambasciata, ci ha fatto sapere di voler intervenire con una lettera. Abbiamo lasciato totale libertà di scegliere la modalità dell'intervento». Amadeus è tornato così a parlare del messaggio che domani sarà letto al festival di Sanremo a firma del presidente ucraino. A chi gli chiede se abbia avvertito pressioni dalla politica, con le tante dichiarazioni sul festival: «Nessuna pressione, mai sentita nessuna pressione politica nei miei 4 festival», dice Amadeus. Quanto alla premier Meloni che avrebbe preferito una intervento di Zelensky non via lettera, Amadeus spiega che la scelta è sempre stata in capo al presidente ucraino.

Toti: «Un festival senza la Rai come pesto senza basilico»

«Un festival senza la Rai è come il pesto senza basilico. Ogni ligure lo sa, non si può fare. È surreale pensarlo». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti, arrivato a Sanremo per la serata dei duetti, ha commentato la notizia di una cordata che ha presentato al Comune una proposta per l'organizzazione del prossimo festival.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA