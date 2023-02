Sanremo, diretta seconda serata: ospiti i Black Eyed Peas, il monologo della Fagnani... e Fedez

Con l'incredibile record di ascolti di ieri sera Amadeus torna questa sera su Rai1 per la seconda serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston si esibiranno gli ultimi 14 big in gara. Ad affiancare il direttore artistico come sempre Gianni Morandi, mentre la "quota rosa" è affidata alla "belva" Francesca Fagnani.

La scaletta della seconda serata

Questo l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella seconda serata del festival di Sanremo. A giudicarli - come nella prima serata - saranno i giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. Al termine della serata avremo la classifica definitiva con tutti e 28 i cantanti in gara:

Will – Stupido

Modà – Lasciami

SetHu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango



Gli Ospiti

Trio inedito questa sera con Al Bano e Massimo Ranieri che si uniranno a Gianni Morandi, per esaudire il sogno che il cantante di Cellino San Marco coltiva da più di vent'anni: un pezzo di storia della musica italiana, condensato in alcuni dei loro successi senza tempo, da C'era un ragazzo a Nel sole, a Perdere l'amore.

I primi super ospiti stranienri sono i Black Eyed Peas, sei Grammy alle spalle, che promette di far ballare il pubblico in sala e a casa. Il loro ultimo album, Elevation, uscito lo scorso novembre, contiene brani da milioni di stream come Simply the Best con Anitta ed El Alfa e Don't You Worry con Shakira e il produttore e dj David Guetta.

La quota comicità è affidata a Angelo Duro mentre lo spazio fiction sarà affidato a Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai1 dal 19 febbraio.

Dopo Salmo e Piero Pelù questa sera vedremo: sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez, sul Suzuki stage di Piazza Colombo ci saranno Nek e Francesco Renga, che hanno appena annunciato un nuovo singolo insieme in uscita a marzo dedicato ai loro figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 18:02

