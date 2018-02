Sanremo, serata duetti. Ultimo vince tra i giovani, a Mirkoeilcane premio Critica. Baglioni-Nannini show, Pelù omaggia Battisti. Giuria: ok Ron, Gazzè, Meta-Moro

🎶L’universo che opprimeva le ragazze demenziali

poi quel giorno l’astronave dei marziani

proveniente dagli spazi siderali…🎶#Arrivedorci@eelst / @neripercasooff#Sanremo2018 pic.twitter.com/WteXZ1AWtC — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 10 febbraio 2018

🎶Ma io che cosa cercavo io

e cosa ho trovato

io non sono come te

c’è troppa vita per restare qui

ad aspettare cosa?...🎶#SenzaAppartenere@ninazilli / @cammarieremusic#Sanremo2018 pic.twitter.com/rSBDfHiY1I — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 10 febbraio 2018

🎶E poi cadi nel panico

il destino a volte è un attimo

ci porta dove vuole

ci rivela strade nuove…🎶#Frida (mai,mai,mai)@TheKolors / #TullioDePiscopo @EnricoNigiotti#Sanremo2018 pic.twitter.com/F7BaUklU4R — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶C’è chi parla e ogni volta mente

c’è chi guarda e non vede niente

strana persona la gente…🎶#OgnunoHaIlSuoRacconto@red_canzian / @marcomasini64#Sanremo2018 pic.twitter.com/JLGMFB7QVB — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Se ho le mani sempre sporche di carbone

son già passati mille anni

tanto è il tempo che ti guardo

e non mi parli…🎶#AlmenoPensami@roncellamare / #Alice#Sanremo2018 pic.twitter.com/IQynw9X5yt — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Prendimi la mano

scappiamo via lontano

in un mondo senza nebbia

in un mondo senza rabbia

chiusi dentro di noi…🎶#Eterno@giov_caccamo / @Arisa_Official#Sanremo2018 pic.twitter.com/5rEfEnXmmG — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Di volti illuminati come muri senza quadri

minuti di silenzio spezzati da una voce

non mi avete fatto niente…#NonMiAveteFattoNiente@MetaErmal e @FabrizioMoroOff / @scristicchi#Sanremo2018 pic.twitter.com/t3jKsN95hK — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Ho visto amici andare in pezzi

è successo anche a me

buttare al vento certezze e abbracci

e una parte di sé…🎶#IlSegretoDelTempo@RobyFacchinetti e #RiccardoFogli / @giusyferreri#Sanremo2018 pic.twitter.com/s8hd0MGcWp — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶E dici che avremo prima o poi il coraggio

di vivere tutto per davvero

senza rincorrere un altro miraggio

capire che adesso è tutto ciò che avremo…🎶#Adesso@diodatomusic e @RoyPaci / @Ghemon#Sanremo2018 pic.twitter.com/w7jP4y6yDQ — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

Come si sul dire: "il bello della diretta!"#Sanremo2018 pic.twitter.com/BXMYnZIuFb — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶E poi ci toglieremo i vestiti

per poter volare più vicino al sole

in una casa senza le pareti

da costruire nel tempo…🎶 #IlMondoPrimaDiTe@NaliOfficial / @michele_bravi#Sanremo2018 pic.twitter.com/eDQqoAQ6dV — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Pensa come è strano qui

a tenerci per la mano

viene lento un sorriso e il sole

filtra fra i capelli tuoi…🎶#Rivederti@mariobiondi / @sigaanacarolina @daniel_jobim#Sanremo2018 pic.twitter.com/79tAEWQ4We — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

🎶Non smettere mai di cercarmi

dentro ogni cosa che vivi e

per quando verrò a trovarti

in tutto quello che scrivi…🎶#NonSmettereMaiDiCercarmi@NoemiOfficial / @paolaturci#Sanremo2018 pic.twitter.com/XfGSAvZKKJ — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

Skin + Le Vibrazioni: Anche la coperta del mio divano ha i brividi.#sanremo2018 #Sanremo2018 — IlGiornalaio (@ste_pro_) 9 febbraio 2018

Le #Vibrazioni cantano con Skin. Se lei gli canticchia la lista della spesa vincono a prescindere.



[@LVIX1] #Sanremo2018 — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 9 febbraio 2018

🎶Ma oggi è un giorno felice

che qui è arrivato un pallone

e finalmente potrò diventare forte

e fare il calciatore…🎶

🎼 #StiamoTuttiBene

🎤 @Mirkoeilcane#Sanremo2018 pic.twitter.com/xnafz4ovV5 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 9 febbraio 2018

si piazzano nella zona alta della classifica di questa quarta puntata di Sanremo. Grazie ai duetti e ai voti della giuria di esperti (che vale il 20%)risalgonoLe Vibrazioni con Skin, Annalisa con Michele Bravi, The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti, Enzo Avitabile con Peppe Servillo con Avion Travel e Daby Tourè, Red Canzian con Marco Masini, Lo Stato Sociale con Paolo Rossi e il Piccolo coro dell'Antoniano.Decibel con Midge Ure, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri, Noemi con Paola Turci, Renzo Rubino con Serena Rossi, Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim, Elio e le storie tese con I neri per caso, Nina Zilli con Sergio Cammariere.Anche Pierfrancesco Favino vuole il suo momento romantico, scende in platea e regala alla moglie un bouquet di fiori e poi "poichè le conosco..." dà a lei alla figlia incredula un bel panino!LEGGI ANCHE ---> Favino come la Hunziker, fiori e panino a moglie e figlia Piero Pelù e Baglioni cantano “Il tempo di morire”Ero solo una bambina quando sono venuta qui per la prima volta nel 1961 - recita la figlia riportando le parole di Milva - poi sono venuta 15 volte, da allora la mia carriera è stata una favola. Ma tutte le favole hanno una fine e m’interrogo di questo vagare. Una cosa ho da dire ai giovani: la musica spazza via la polvere dall’anima degli uomini, ma perché ciò accada bisogna studiare. Voglio ringraziare Cristiano Malgioglio e Massimiliano Longo, ed il mio pubblico, il cui sostegno e fedeltà mi hanno commossa”. Standing Ovation.I The Kolors sono animali da palcoscenico, la scuola Maria De Filippi si vede e si snte. Se poi ci aggiungiamo i tamburi del maestro Tullio De Piscopo il gioco è fatto.A differenza dei suoi colleghi ex Pooh il pezzo di Canzian non è male, e Masini è una giusta spallaAlice impreziosisce con la sua performance un gioiello di canzonePrima uscita in pubblica per Arisa con il nnuovo look. La cantante lucana attivissima sui social si mostra in tv con capelli lunghissimi come le sue unghie laccate rosso fuoco. Arisa potrebbe cantare l'elenco telefonico e risultare immensa. Anche in questo caso se si fossero presentati in coppia avrebbero avuto molte più possibilità.Dopo Franca Leosini, arriva all'Ariston anche Federica Sciarelli direttamente da 'Chi l'ha visto?'. Come era già successo con la conduttrice di 'Storie maledette', Claudio Baglioni ingaggia un duetto con lei sulle note di 'Tu come stai': lui canta, lei lo incalza con le domande.legge la lettera scritta dal marito di una delle vittime del Bataclan, Antoine Leires, il testo pubblicato su Facebook "Non avrete il mio odio" ha ispirato Non mi avete fatto niente.Il 22enne artista romanocon il brano "il ballo delle incertezze" ha vinto il Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. «Grazie a tutti, veramente di cuore. Grazie. Dedico questa vittoria a mio fratello che vincerà la sua battaglia sicuramente». Secondo posto percon il brano "Stiamo tutti bene" e terzo gradino del podio per Mudimbi con il brano "Il mago".Il Premio della sala stampaper la sezione Nuove Proposte, è stato vinto dacon il brano Specchi rotti.Il Premio della Critica Mia Martini, per la sezione Nuove Proposte, attribuito dalla sala stampa Ariston Roof, è stato vinto dacon il brano Stiamo tutti bene, che ha ha ottenuto 74 voti. Al secondo posto Ultimo (Il ballo delle incertezze) con 19 voti, al terzo Mudimbi (Il mago) con 12.LEGGI ANCHE ---> Mirkoeilcane vince il premio della critica "Mia Martini" La Ferreri non fa il miracoloPiccolo problema tecnico prima di inziare la performace. Ruggeri interrompe tutto per far acconrdare la chitarra di Midge Ure : “Lo facciamo venire da Glasglow e poi non funziona la chitarra", scherza Enrico."Fosse anche per cent'anni aspetterò" ... la leggenda pugliese prende vita sul palco dell'Ariston.Fe - no - me - na -le. Ci permettiamo di riprendere il titolo dell'ultima hit di successo per descrivere Gianna Nannini. "Grazie che sei il futuro della musica italiana", dice la Nannini a Claudio Baglioni a fine esibizione. Poi i due ricordano insieme gli amici scomparsi, Pepi Morgia e David Zard. E per la prima volta cantano insieme in televisione sulle note di 'Amore bello' e finiscono ballando abbracciati e commossi. In sala stampa si canta a squarciagola.Paolo Rossi perfetto nell'interpretazione del testo, che all'interno , ricordiamo, ha una parolaccia. Ma visti i piccoli interpreti la frase "nessuno che rompe i co**ni" è stato sostituito da "Nessuno che buca i palloni". Questa sera niente "vecchietta che balla"... peccato.Insieme sono una bomba social, ha fan base potentissime che potrebbero farli salire molto in latoIl dittatore artistico Claudio Baglioni spezza la bacchetta al maestro Beppe Vessicchio. Si conclude così, sul palco dell'Ariston, la gag iniziata con le critiche di Baglioni all'arrangiamento scelto dal direttore d'orchestra per l'esibizione di Mario Biondi. «Lei è un eversivo», avverte il direttore artistico. «È lei è un dittatore», risponde Vessicchio. Lo scambio è anche l'occasione per Vessicchio per inserire nel dialogo «gnigni», parola nonsense lanciata dai The Jackal e già pronunciata dal festival, tra gli altri, da Pierfrancesco Favino.CANTANO I BIGIn attesa di conoscere il vincitore delle Nuove Proposte parte la gara dei BIG.iniziaLa canzone sembra funzionare meglio. La domanda è : Perchè non presentarla già in coppia?fa volare "Così sbagliato" denonostante qualche imprecisione da entrambe le parti. PubblicitàLa quarta serata del Festival di Sanremo inizia con un omaggio allacon chiodo di pelle e piglio rock cantano la famosissima ...I fan di Baglioni hanno riconosciuto sin dalle prime note la canzone perchè è stata riarrangiata dal cantante durante la trasmissione cult ", programma televisivo di Rai 2 del 1997.LEGGI ANCHE----> Selvaggia Lucarelli, ciclone su Michelle Hunziker: "Per le donne cosa fai, una canzoncina? GUARDA ANCHE ----> Noemi e la sexy scollatura, ecco il trucco usato dalla cantante a Sanremo GUARDA ANCHE ----> Negramaro: Sangiorgi intona Senza Fiato e ricorda Dolores O'Riordan Michelle sul palco con gli abiti didisegnati dall'irriverente direttore creativo del marchio,In platea la giuria degli esperti:Questa sera conosceremo il vincitore delle Nuove proposte che si esibiranno secondo quest'ordine:Gli ospiti sarannoPer quanto riguarda i Big, quella del venerdì è la serata dedicata ai duetti.I 20 artisti in gara reinterpreranno i loro brani insieme ad altri artisti, ecco l'ordine di uscitaRenzo Rubino con Serena Rossi - Custodire.Le Vibrazioni con Skin - Così sbagliato.Noemi con Paola Turci - Non smettere mai di cercarmi.Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim - Rivederti.Annalisa con Michele Bravi - Il mondo prima di te.Lo Stato Sociale con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell’Antoniano - Una vita in vacanza.Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti - FridaOrnella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi - Imparare ad amarsi.Diodato e Roy Paci con Ghemon - Adesso.Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri - Il segreto del tempo.Enzo Avitabile e Peppe Servillo con Avion Travel e Daby Touré - Il coraggio di ogni giorno.Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi - Non mi avete fatto niente.Giovanni Caccamo con Arisa - Eterno.Ron con Alice - Almeno pensami.Red Canzian con Marco Masini - Ognuno ha il suo racconto.Decibel con Midge Ure - Lettera dal Duca.Luca Barbarossa con Anna Foglietta - Passame er sale.Nina Zilli con Sergio Cammariere - Senza appartenere.Elio e le Storie Tese con Neri per Caso - Arrivedorci.Restate con noi per seguire la diretta .