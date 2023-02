Sanremo, diretta prima serata: in gara 14 Big. L'applauso del teatro Ariston al presidente Mattarella. Gianni Morandi canta l'inno

Sanremo, via alla prima serata del Festival. Dopo un'attesa lunghissima, è arrivato il momento tanto attesa: questa sera su Rai 1 andrà in onda la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Amadeus sarà affiancato sul palco da Gianni Morandi e la prima donna a salire accanto al conduttore sul palco dell'Ariston sarà Chiara Ferragni.



20.50 A Gianni Morandi è affidato l'Inno di Mameli

20.49 Ho l'onore di annunciale per la prima volta la presenza in sala del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Applausi e standing Ovation. IL presidente p in balconata e non in platea come molti immaginavano

20.48 Amadeus omaggia le vittime della Turchia e della Siria con un minuto di silenzio

20.46 Ci siamo. Amadeu entra insieme a Gianni Morandi con un simpatico saltello

20.45 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'Ariston per assistere alla prima serata del Festival di Sanremo. È accompagnato dalla figlia Laura.

20.35 L'anteprima è affidata ad Andrea Delogu

20.28 Il benvenuto di Fiorello ad Alessia Marcuzzi durante il collegamento con il Tg1 «Anche noi abbiamo la nostra Nave, la Costa Marcuzzi»

20.05 Primo collegamento con il tg1 per Madeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi

Anticipazioni

Come anticipato nella conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2023 - questa sera in platea ci sarà un ospite speciale: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo - ha detto Amadeus - Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni».

Roberto Benigni aprirà la 73ma edizione di Sanremo 2023 leggendo la Costituzione con Gianni Morandi che canterà l’inno di Mameli. Nella prima serata ci sarà anche l'atteso debutto sul palco dell'Ariston di Chiara Ferragni.

Gli ospiti

Tornano a Sanremo i vincitori dello scorso festival Mahmood e Blanco. Sul palco della Costa Smeralda ci sarà Salmo mentre a Piazza Colombo Piero Pelù. Con un omaggio a Stefano D’Orazio tornano anche i Pooh nella formazione con Fogli. Tra gil ospiti Elena Sofia Ricci per promuovere la nuova serie di Rai1, Fiori sopra l’inferno.

La scaletta

In questa prima serata del Festival voterà solo la stampa. Alla fine della puntata verrà ufficializzata la prima classifica provvisoria. Ecco la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

