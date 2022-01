Sanremo, la nave da crociera del Festival "Costa Toscana" avvistata dalle prime luci dell'alba in rada

Avvista già dalle prime luci dell’alba la Costa Toscana, in rada nel porto di Sanremo. La nave da crociera di cui si parla da mesi finalmente materializzata nella città dei fiori, divenendo simbolo di questo Festival di Sanremo edizione 72.

Doveva esserci anche l’anno scorso, ma fu fumata nera. A questa edizione, sarà location privilegiata di studio tv, con collegamenti in diretta durante le serate del Festival. A bordo Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Dalla nave andrà in onda anche la trasmissione in onda su Radio Rai2 “Tre per due. Avvistando Sanremo!” con i Gemelli di Guidonia.

I tecnici e l’equipaggio si sono imbarcati a Civitavecchia e Savona. Al timone, il comandante Francesco Serra.

Protocolli di sicurezza severissimi: per salire a bordo sarà necessario il Green pass rafforzato e due tamponi (di cui uno molecolare a 72 ore dall’imbarco e l'altro al momento di salire). L’imbarco? Da Portosole, sempre a Sanremo. A bordo ci saranno circa 1000 persone, compresi medici, infermieri e biologi. Sempre a bordo, un’area specifica covid per “isolare” gli eventuali positivi. Le regole base? Distanziamento, disinfezione e mascherina FFP2.

La Costa Toscana sarà inaugurata alla sua prima di crociera il prossimo 5 marzo 2022. Partenza, da Savona. Lunga 337 metri e larga 42, per 183900 tonnellate 6 554 passeggeri. Con 2 612 cabine, centro benessere, sala videogiochi, teatro, ristoranti, casinò, discoteca, parco acquatico e negozi.

