Sanremo, Chiara Ferragni la frecciatina all'ex fidanzato: «Volevano prendersi il merito di avermi "inventata"»

Chiara Ferragni ha lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato durante il monologo che ha tenuto sul palco di Sanremo. L'influencer ha parlato di cosa significa essere donna in tutte le sue sfaccettature e lo ha fatto con una lettera che ha indirizzato alla se stessa bambina. Chiara ha precisato che "non l'ha inventata nessuno".

Il monologo ricco di sentimento ed emozione che Chiara Ferragni ha portato sul palco di Sanremo è stata una vera e propria storia, un racconto partito da lontano e che è arrivato fino al momento in cui qualcuno (dice Chiara) ha avuto la malizia di prendersi il merito di avere inventato il suo personaggio. Quel qualcuno era il suo ex fidanzato e anche ex manager che però ha interrotto i rapporti con l'influencer subito dopo la fine della loro relazione.

Il secondo vestito che Chiara Ferragni indossava era sempre di Dior e metteva in evidenza il suo corpo: in realtà le sue forme erano solamente disegnate.

