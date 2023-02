Sanremo, Chiara Ferragni e il “bacio mancato” ai Coma_Cose: la gaffe diventa virale. Cosa è successo

di Redazione Web

Chiara Ferragni fa già parlare di sé. Prima per il suo ingresso al Teatro Ariston con la scritta «pensati libera» sulle spalle e ora per il “bacio mancato” dopo l'esibizione dei Coma Cose. La sua reazione è, infatti, diventata virale in pochissimi minuti. Ma cosa è successo?

Dopo l'esibizione dei Coma Cose al Festival, Chiara Ferragni si è avvicinata alla coppia per consegnare i fiori di Sanremo. Ma la scena ha scatenato l'ilarità tra gli utenti dei social.

Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) ha provato ad avvicinarsi alla co-conduttrice per darle un bacio sulla guancia. Chiara inizialmente ha ricambiato ma si è allontanata subito dopo, evitando il contatto fisico.

Questo è quello che mostra il video diventato virale e che gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare sui social, criticando l'atteggiamento della Ferragni: «Ma perché lo ha evitato?», «lei pensa di essere in una sfilata chic» si legge tra i commenti. Ma c'è anche chi la difende, sottolineando che l'emozione spesso gioca brutti scherzi.

