Sanremo, ITA Airways e il caso Blanco «Prima che li distrugga dovete visitare questi roseti»

Blanco è stato il protagonista della prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante avrebbe dovuto presentare il suo nuovo singolo intitolato "L'isola delle rose" ma per un problema tecnico durante la canzone, non è più riuscito a sentirsi in cuffia e per questo ha cominciato a distruggere letteralmente la coreografia. Anche ITA Airways lo ha "citato" su Twitter.

I meme su Blanco

Come ogni anno sui social impazzano i meme di Sanremo che giocano in modo goliardico sugli episodi più singolari accaduti durante le serate della kermesse. Blanco è uno dei protagonisti indiscussi delle piattaforme social per ciò che ha fatto sul palco dell'Ariston. Proprio per questo ITA Airways ne ha approfittato per segnalare ai propri clienti i «roseti da visitare prima che arrivi l'uragano Blanco».

Le scuse del cantante

Dopo il brutto episodio che lo ha visto coinvolto, Blanco ha voluto chiedere scusa pubblicamente a tutta "la famiglia di Sanremo" per ciò che aveva fatto.

Vi suggeriamo 3 roseti da visitare in Italia prima che arrivi #Blanco 😉🌹

- il Roseto Fineschi a Cavriglia, il roseto più grande d'Europa

- il Roseto Comunale di Roma

- il Giardino delle Rose alla Venaria Reale di Torino #ITAAirways #Sanremo2023 pic.twitter.com/cfenlaltSL — ITA Airways Risponde (@ITAAirways) February 8, 2023

