Blanco distrugge il palco di Sanremo, l'ironia di Pieraccioni: «C'ho da potare una siepe, puoi venire?»

Blanco distrugge il palco dell'Ariston e Leonardo Pieraccioni ironizza sui social. In una clip condivisa su Instagram, l'attore ha commentato così: «Blanco ti volevo chiedere una cosa: c'ho una siepe da potare non è che vieni tu? Si è fatto male il giardiniere Blanco, vieni pure a potarmi qui anche con le mani».

Blanco distrugge il palco dell'Ariston

Blanco è tornato sul palco di Sanremo poco dopo la mezzanotte per presentare il suo nuovo singolo: L'isola delle rose. Dopo i primi secondi, tuttavia, il cantante non è stato in grado di proseguire con la performance per problemi tecnici e più volte ha ripetuto al microfono: «La voce, non si sente niente», cercando invano di comunicare con la regia.

Poi, accecato dalla rabbia ha cominciato a spaccare tutto, lanciando i fiori contro il palco con una certa aggressività. Terminata la canzone, il pubblico ha cominciato a fischiare: «Buuuu!».

«Non mi sono fermato, nonostante non sentivo nulla. Mi sono divertito», ha asserito il cantante tra la pioggia di insulti. Tempestivo l'intervento di Amadeus che ha cercato di salvare la situazione, ma è stato impossibile placare la pioggia di fischi.

