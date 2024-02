Sanremo, BigMama: «Cucino per alleggerire la tensione. Il segreto della pasta e patate è il parmigiano. Il mio, la voglia di rivalsa»

BigMama è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. L'ansia si fa sentire e la concorrente ha trovato un metodo tutto suo che l'aiuta a non pensare al debutto: «Cucino per scaricare la tensione da esordio», ha detto. La cantante si esibirà sul grande palco dell'Ariston con il brano "La rabbia non ti basta", una sorta di inno alla rinascita di se stessa.

Il rimedio all'ansia

Si muove con un grembiule bianco dietro al banco del temporary shop che porta il suo nome, mentre serve ai fan porzioni di pasta patate e provola.

Poi ha spiegato qual è l'ingrediente segreto: «Il mio di segreto invece è la voglia di rivalsa, la voglia di farcela anche nei momenti più bui, a darci sempre dentro con la musica e ha portato i suoi risultati. Per me è un punto di partenza, ma essere qua è la cosa più importante della mia vita, sono felicissima». La cantante ha raccontato quanto ci tenesse a portare la sua terra anche a Sanremo e di averlo fatto attraverso il suo linguaggio preferito, «che è quello della cucina, il mio primissimo linguaggio d’amore».

