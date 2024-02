BigMama, l'appello alle donne: «Fate sentire la vostra voce, denunciate». Il direttore d'orchestra con la scritta "F**k patriarcato"

di Redazione web

Un messaggio potente per affermare rispetto e diritti delle donne. Alla quarta serata di Sanremo 2024 BigMama con La Nina, Gaia e Sissi cantano "Lady Marmalade" di Labelle. «Per tutte le donne, non abbiate paura, fate sentire la vostra voce», afferma la rapper al termine della travolgente esibizione portata sul palco dell'Ariston, con alcune strofe riscritte in dialetto napoletano. Il suo direttore d'orchestra, Alberto Cipolla, appena prima di dare inizio alla sua direzione di Lady Marmelade ha mostrato a favore di telecamere il dorso della mano sulla quale compariva la scritta "Fuck patriarcato".

L'episodio di body shaming

Nelle scorse ore l'artista, in gara con il brano "La rabbia non ti basta", è stata vittima di body shaming. L'Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio «appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming». A quanto si è appreso, il messaggio si riferiva a BigMama.

