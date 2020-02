Le polemiche sanremesi fanno volare la Balivo. Eleonora super, cresce la Vita in Diretta

Continua il momento magico di Rai1 sull'onda festivaliera degli ascolti sanemesi. Anche due giorni dopo la chiusura del Festival i programmi del daytime continuano ad andare forte. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.411.000 spettatori (23,1%). Vieni da Me ha sfiorato la media di 2,5 milioni di spettatori pari al 16,7%. La Vita in Diretta grazie a Sanremo è riuscita a superare la d'Urso: 2.213.000 spettatori con il 16,5% per il contenitore della rete ammiraglia, contro 2.026.000 spettatori (16%) di Pomeriggio Cinque.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA