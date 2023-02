Sanremo, vola anche la seconda serata: oltre 10,5 milioni e 62,3% di share

Sanremo 2023, la seconda serata del Festival non tradisce le attese. La serata di ieri è stata seguita da 10 milioni 545mila spettatori, per il 62,3% di share: un dato di quasi 7 punti percentuali più alto rispetto all'edizione del 2022, anche se con dati assoluti più bassi. Nella prima puntata di questa edizione i dati erano stati simili (62,4% di share e 10,7 milioni di spettatori).



L'anno scorso l'ascolto medio della seconda serata ebbe un ascolto medio più alto in termini assoluti (11.320.000 spettatori) e più basso in termini percentuali (55.8% di share). Ma nel 2022 l'ascolto della seconda serata fu più alto di quello della prima serata (che era stata vista in media da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share).

Sanremo, gli ascolti della seconda serata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 10:12

