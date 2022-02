Sanremo 2022, altro picco: 55.8% di share. Il più alto della seconda serata dal 1995 di Baudo

Gli inserzionisti pubblicitari saranno contentissimi. Essere partnership di questo Sanremo è una manna dal cielo. Sono soldi ben spesi visti gli ascolti. Contrariamente a quanto accade in genere la seconda serata del 72° Festival di Sanremo è stata più vista della prima.

Sanremo 2022, Cesare Cremonini: «È la mia rivincita al Festival. Ma ora ripartano i concerti»

Sanremo 2022. Drusilla, vaccino anti-banalità salva la serata senza comici



I dati Auditel sanzionano così la performance di Amadeus e della sua truppa: l'anteprima Sanremo Start - dalle 20:51 alle 21:24 ha registrato 12.712.000 spettatori e il 46,27% di share. La prima parte - dalle 21:29 alle 23:33 - è stata vista da 13.572.000 spettatori con il 55,27%, la seconda parte - dalle 23:38 alle 00:50 - da 7.307.000 con il 57,41%. La media finale delle due parti è stata di 11.320.000 spettatori pari al 55,8% di share.

Nel 2020, l'anno del primo Amadeus fu di 9.693.000 (53,3%), nel 2021 scese a 7.585.000 (42,1%). Nel 2018, il primo Festival firmato da Baglioni: 9.687.000 (47,7%). Nel 2005 Bonolis raggiunse 52,80%. A superare Amadeus nella seconda serata è stato nel 1995 Pippo Baudo con 18.389.000 (65,4%).

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2022: il voto ai look dei cantanti. Drusilla al top: 9. Michele Bravi è da 3. La Rappresentante di Lista 4.5. Orietta Berti: ma come ti vesti?



Ma torniamo a questa edizione. Il picco di pubblico nella seconda serata è stato alle 21:45, durante il primo intervento di Checco Zalone, quando gli spettatori sono stati 16.214.000 (58%). Il picco di share invece alle 23:29 con il 60,9% sempre con Zalone in diretta.

Ma non c'è solo l'ascolto in tv. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha sciorinato anche altri dati. Il pubblico di Sanremo ringiovanisce con l'età media che scende da 54 anni a 52,8. Picco per le donne nella fascia di età 15-24 anni: 76% è record. La prevalenza premia il 62% di laureati.

Anche la direttrice di RaiPlay, Elena Capparelli, gongola con il milione di visualizzazioni, 22% nella fascia 15-24 anni, con il consumo di video che comincia dalle 8 del mattino. (M. Cas.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 07:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA