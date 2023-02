Fantasanremo, Amadeus sbaglia il nome di gIANMARIA e lo chiama Sangiovanni: è davvero una gaffe?

di Redazione web

gIANMARIA è stato il secondo cantante a salire sul palco del Teatro Ariston. L'ex concorrente di XFactor si è esibito subito dopo Anna Oxa e dopo aver cantato si è reso protagonista (involontario) di una "gaffe" di Amadeus che non ha giovato per nulla ai fan che giocano al Fantasanremo.

La gaffe di Amadeus

Amadeus salutando gIANMARIA che si era appena esibito con il suo brano "Mostro", ha esclamato: «Sangiovanni» e a Teatro è calato il gelo. In realtà la gaffe che ha commesso il presentatore non è stato un vero e proprio errore ma fa parte delle regole del Fantasanremo che, come lo scorso anno, conta già milioni di iscritti che in queste sere di Festival si divertiranno a giocare. Sbagliare il nome del cantante al momento della presentazione è un malus che costa una perdita di 10 punti.

Il Fantasanremo

I moltissimi telespettatori del Festival stanno seguendo la kermesse anche con "occhio critico" ovvero rimanendo fermi e concentrati sulle regole del Fantasanremo. Per sapere quanti punti si possono guadagnare o perdere e conoscere i bonus e i malus, è consigliabile seguire la pagina Instagram in cui c'è il regolamento e i punti attribuiti ai cantanti.

