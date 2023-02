Sanremo, a che ora finisce la prima puntata: un Festival per nottambuli

di Redazione web

A che ora finirà il Festival di Sanremo? E' la domanda che si fanno in tanti nella settimana dell'Ariston al via oggi. Di sicuro anche quest'anno sarà un affare per chi ama la notte. La prima serata in diretta su Rai 1 prevede una chiusura non prima dell'1,30. Per le serate da giovedì in poi, si prevede addirittura una chiusura ancora più ritardata per la kermesse condotta da Amadeus. Storicamente le serate di Sanremo si chiudono ampiamente oltre la mezzanotte. E anche in questa edizione 2023 la "moda" pare confermata.

Ferragnez a parte, una cosa è certa: questo sarà un festival per nottambuli

«Ad eccezione delle prime due serate, faremo le due di notte», sorride Amadeus, che ha messo in piedi un super cast tra 28 artisti in gara e decine di ospiti. Escluso dal direttore artistico l'arrivo di altri artisti internazionali, oltre ai Black Eyed Peas, ai Depeche Mode e ai Maneskin, ci sarà la sorpresa Fiorello per la finale?

La scaletta

Mattarella & Benigni questa sera saranno al Festival. La prima è una notizia storica, perché non era mai successo che un presidente della Repubblica si sedesse in prima fila all’Ariston. Per Benigni invece è un ritorno (è già stato sei volte, l’ultima tre anni fa con l’esegesi del Cantico dei Cantici). Per il comico, questa volta in veste di attore, sarà l’occasione per celebrare i 75 anni della Costituzione.

Cantato l'inno tricolore

A rendere l’atmosfera ancor più tricolore l’Inno di Mameli cantato — a sorpresa, Amadeus gliel’ha rivelato in diretta in conferenza stampa — da Gianni Morandi. I cantanti in ordine di esibizione Saranno Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni ad aprire le danze di Sanremo 2023 in diretta su Rai 1 dalle 20.45 circa. Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 19:55

