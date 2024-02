Sanremo 2024, diretta prima serata. Amadeus: «Chi oggi canta per ultimo, mercoledì e giovedì si esibirà per primo»

di Ida Di Grazia

Tutto pronto per la diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2024 che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Accanto ad Amadeus, ci sarà come co conduttore il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni. Questa sera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara senza divisione tra Big e Nuove proposte.

Sanremo 2024, la diretta della prima serata

20.16 Fiorello «Volevo fare un saluto a Il Tre, che è andato a mangiare dallla mamma e poi torna per esibirsi. Un abbraccio a Sofia Goggia, dai che tifiamo per te»

20.14 Fiorello in collegamento dal balconcino con Giorgia Cardinaletti «Guardate ci sono i Ricchi che stanno entrando all'Ariston. So contenti? E certo so ricchi!»

20.14 Amadeus su Bella Ciao «E' una canzone di libertà». Mengoni «Io canterò, presenterò e mi divertirò»

20.12 Mengoni «Sono emozionato e iper impaurito. Amadeus si può permettere tutto»

19.58 Amadeus in diretta al TG1 «Non vedo l'ora di iniziare. Sto una favola. Chi canta per ultimo o tra gli ultimi nella serata di mercoledì e giovedì si esibirà per primo»

