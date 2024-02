Sanremo 2024, top e flop della terza serata: grazie Russell Crowe, Teresa Mannino show. Total black, anche basta

di Ida Di Grazia

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 scivola via che è una bellezza. E infatti trovare i flop è stato piuttosto difficile, molto più facile selezionare i momenti migliori, più una sorpresa che vi invitiamo a scoprire scorrendo le nostre schede. Applausi a Teresa Mannino, co conduttrice sopra le righe che fa subito centro. Standing ovation per Russell Crowe, l'ospite perfetto che tutti i conduttori sognano.

Sanremo 2024, top e flop della terza serata: grazie Russel Crow. Teresa Mannino, show. Bocciati i look total black

TOP Russell Crowe che mito - Voto 10+

Decisamente più simpatico e felice di essere a Sanremo rispetto a John Travolta, Russell Crowe stupisce con la musica. Sa cantare e coinvolge il pubblico. Momento iconico quando si parla delle sue origini italiane, la Mannino gli chiede quali siano dato che il suo cognome non è italiano come quello di "Di Caprio, Scorsese ..." e Crowe «Travolta» facendo con le mani il gesto del qua qua. Un mito!

TOP Teresa Mannino, show - Voto 8

Acuta, dissacrante e divertente.

TOP La vendetta di Loredana Bertè - Voto 10

In una incursione a sorpresa in sala stampa Loredana Bertè ha detto «Io vorrei vincere Sanremo e andare all'Eurovision! E sapete perché? Perché si tiene a Stoccolma, così il mio ex marito (l'ex tennista Björn Rune Borg, ndr) si arrabbierà che gli vado a rompere le scatole e così anche la stampa svedese e mi prendo una bella rivincita!». Siamo pazzi di te.

FLOP Total black, noiosi - Voto 0

Il nero sta bene su tutto? Non è sempre così soprattutto in un festival che dura cinque giorni e con 30 artisti in gara. Fatte le dovute eccezioni quasi tutti gli artisti scelgono abiti neri, bellissimi, eleganti, ma che noia! Un po' di fantasia.

FLOP Gianni Morandi, fiacco - Voto 6

E' vero che è stato chiamato all'ultimo, come ha raccontato Amadeus, ma il nostro Gianni Morandi nazionale è sembrato un po' spento. Quando canta però illumina tutto e ritroviamo il ragazzino di Monghidoro che tanto amiamo. Perdonaci Gianni.

