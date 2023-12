Sanremo 2024, cambia la classifica: Amadeus rivela la novità, ma qualcosa non torna. Cosa sappiamo

Qualcosa non torna ai fan del Festival di Sanremo in occasione dell'organizzazione dell'edizione 2024 della kermesse musicale più attesa d'Italia: riguarda il modo in cui è organizzata e sarà mostrata la classifica generale, dato che Amadeus ha appena annunciato che ci sarà un cambiamento di non poco conto a riguardo. Peccato che la notizia non sia affatto piaciuta a gran parte dei fan del Festival, in quanto pare che non sarà comunicata alcuna graduatoria parziale. Ma cosa succederà davvero? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Sai quanto costa una poltrona al Teatro Ariston? La cifra per vedere una sola serata del Festival di Sanremo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA