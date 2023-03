Sanremo 2024, Amadeus già al lavoro: «Cantanti in gara? Ci sto pensando». Ecco cos'ha detto

È passato un mese esatto dall'inizio del Festival di Sanremo. Il 7 febbraio iniziava la kermesse della musica italiana che passerà alla storia come l'edizione più social della storia, complice la presenza sul palco di Chiara Ferragni. Una 73esima edizione che ha visto il direttore artistico e presentato, Amadeus, aprire il suo canale Instagram, rendendolo a tutti gli effetti un influencer. E proprio come un influencer che si rispetti, Amadeus ha voluto svelare ai suoi follower di essere già al lavoro per l'edizione del 2024.

Amadeus, con due storie sul suo profilo, accende i riflettori sulla 74esima edizione che andrà in scena a febbraio 2024. E su Instagram spega di essere già al lavoro per buttare giù nuove idee: «Esattamente un mese fa, martedì 7 febbraio, iniziava la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno mi chiede: ma tu stai già pensando alla prossima edizione? Dopo un mese? Sì, ci sto già pensando, sto già pensando alla scenografia, anche ad alcuni nomi, ad alcuni cantanti, ad alcune idee che vorrei mettere in piedi. Ma solo pensando in questo momento, e tra un po’ comincerò a lavorarci, anche perché avendo un contratto anche per il prossimo anno è giusto non perdere tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. E quindi cominciamo a pensare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un abbraccio e buona giornata a tutti».

Le polemiche

E mentre Amadeus pensa al prossimo Festival e annuncia che ben 12 canzoni dell'ultima edizione sono state già certificate Disco d’Oro, in Rai non tira una bella aria. Nonostante, infatti, l'ultima edizione sia andata benissimo con grandi ascolti e canzoni di grande impatto, le polemiche non sono certo passate inosservate. Gli attacchi per quanto visto sul palco dell'Ariston continuano a far discutere, tanto da aver fatto pensare a un cambio di testimone alla guida della kermesse. «Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado...», aveva detto Amadeus nell’ultima conferenza stampa del Festival. «Se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie». Ma già a distanza di un mese, il ruolo del direttore artistico e conduttore sembra meno in discussione. Tanto da portare Amadeus a iniziare a pensare alla prossima edizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 17:14

