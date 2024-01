«A Sanremo 2024 ben 7 Big sono stati allievi di Amici di Maria de Filippi»: Amadeus risponde alle critiche

di Alessia Di Fiore

Tra i Big del festival di Sanremo 2024 ben 7 concorrenti provengono dal format Amici di Maria De Filippi, e la scelta del conduttore di selezionare così tante persone da un unico talent ha fatto storcere il naso a numerose persone.

L'intervista a Chi

Tuttavia in un'intervista al settimanale Chi, il conduttore Amadeus ha voluto fare luce sulla vicenda:«Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto», ha riferito Amadeus.

Addio ad Amadeus

Amadeus conferma dunque di non essere interessato alla provenienza dei concorrenti, lui si guarda intorno con curiosità e poi sceglie. Poi torna a confermare che, almeno per un po', non tornerà a condurre altre edizioni del festival.

Nonostante la sua scelta, riconosce l'onoreficenza dell'incarico e di aver potuto cogliere quest'opportunità per 6 anni di fila: «Aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore», afferma il conduttore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA