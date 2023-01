Sanremo 2023, Zelensky alla serata finale. Amadeus conferma: «Sarà un collegamento pre-registrato»

di Redazione web

L'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serata del festival di Sanremo non sarà in diretta ma registrato «per evitare eventuali problemi tecnici di collegamento» ma anche «per collocarlo nel momento della serata più adatto». Lo ha spiegato Amadeus a margine dell'ascolto in anteprima dei brani in gara riservato alla stampa accreditata al festival.

Il presidente ucraino Zelensky in collegamento a Sanremo 2023

«Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al festival. Sono felice di avere questo collegamento, che non credo sarà in diretta ma registrato, ed è giusto che sia nella serata finale». Così Amadeus, tornando sull'annuncio della presenza del leader ucraino, dato ieri dal giornalista della Rai, questa mattina durante gli ascolti dei brani in gara al festival di Sanremo riservati come di consueto agli addetti ai lavori. «L'annuncio dato da Vespa a Domenica In? Eravamo d'accordo che mi avrebbe fatto sapere, ma non aveva specificato che me lo avrebbe fatto sapere a Domenica In..», ha poi ironizzato Amadeus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA