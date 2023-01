Sanremo 2023, Amadeus rivela a Fiorello il nome della terza conduttrice. E lui si fa scappare un indizio

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e ancora non si conoscono tutti i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston. Pare però che il direttore artistico abbia fatto una confessione sul terzo nome al suo amico Fiorello che potrebbe aver spifferato qualcosa.

Le donne del Festival

Per ora si sa che Chiara Ferragni condurrà la prima puntata e in un'altra serata accanto ad Amadeus ci sarà Francesca Fialdini. Numerose sono le indiscrezioni del web sulla terza donna di Sanremo, tuttavia al momento ancora tutto tace dai vertici Rai. Pare però che Amadeus abbia rivelato in gran segreto a Fiorello che nel suo programma radiofonico ha quasi spifferato tutto.

La gaffe

Fiorello ha infatti affermato: «È una sp…». A quel punto numerosi utenti si sono convinti che il terzo personaggio che affiancherà Ama sia una sportiva e tra i nomi più gettonati ci sono quello di Federica Pellegrini e Paola Egonu. Per ora a livello ufficiale tutto tace, ma a giorni sicuramente arriverà l'annuncio ufficiale.

