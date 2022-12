Sanremo 2023, ecco chi sono i favoriti secondo Sisal

di Redazione web

Oggi, domenica 4 dicembre, durante l'edizione delle 13.30 del Tg1, Amadeus ha annunciato i 22 artisti in gara a Sanremo. Tra ritorni illustri e novità frizzanti, gli esperti Sisal hanno già pronosticato chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale e chi invece potrebbe classificarsi ultimo.

I pronostici Sisal

Secondo gli esperti Sisal, saranno Ultimo e Marco Mengoni (a pari merito) a contendersi la vittoria finale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dall'7 all'11 febbraio. A seguire sul secondo gradino del podio Giorgia che torna in gara 22 anni dopo che nel 2001 conquistò tutti con la sua "Di Sole e d'Azzurro".

A seguire in terza posizione un altro duetto, composto da Elodie e Madame, giovanissima artista vicentina tra le più amate dal pubblico giovanile. In quarta posizione nella classifica Sisal un terzetto composto da Colapesce e DiMartino, Mara Sattei e Tananai, pronto ad esibirsi per la seconda volta sul palco più famoso d'Italia.

Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche il rapper Lazza e LDA pseudonimo di Luca D'Alessio mentre la giovanissima Ariete, MR. Rain e i Modà stazionano a metà classifica. A seguire per la vittoria finale ci sono la cantautrice siciliana Levante e il duo milanese del panorama indie-pop/rap Coma Cose.

Gli ultimi classificati

Dal 16° al 18° posto troviamo appaiati Gianluca Grignani, Anna Oxa e Paola e Chiara, protagoniste di una attesissima reunion.

Tra i meno favoriti alla vittoria finale gli Articolo31, icone del rap anni novanta, il rapper Rosa Chemical, Leo Gassmann e I Cugini di Campagna, per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

La classifica Sisal

Ecco di seguito le quote Sisal per Sanremo 2023:

Ultimo 2.75

Marco Mengoni 2.75

Giorgia 5

Elodie 9

Madame 9

Colapesce e Dimartino 12

Tananai 12

Mara Sattei 12

Lazza 16

LDA 16

Ariete 20

Mr. Rain 20

Modà 20

Coma Cose 25

Levante 25

Gianluca Grignani 33

Anna Oxa 33

Paola e Chiara 33

Articolo31 - 50

Rosa Chemical 50

Leo Gassmann 50

I Cugini di Campagna 100

