Sanremo 2023, Peppino di Capri e Gino Paoli ospiti: l'annuncio di Amadeus

Nuovo annuncio di Amadeus sugli ospiti di Sanremo 2023. Il direttore artistico del Festival ha confermato durante il Tg1 delle 13.30 i rumors che si rincorrevano già da quanche giorno: Peppino Di Capri e Gino Paoli calcheranno il palco dell'Ariston in due serate diverse. Il cantautore campano sarà il super ospite nella serata di giovedì 9 febbraio, mentre in quella conclusiva (11 febbraio) toccherà a Gino Paoli.

Sanremo 2023, Shari: «Mi piace giocare con la mia voce e al Festival vi dimostrerò quanto mi diverto»

Sanremo 2023, Coma_Cose: «In gara con un brano senza vie di mezzo, che racconta la nostra crisi di coppia»

Gli ospiti over 70

Recordman con 15 partecipazioni alle spalle, in gara e come ospite, Peppino di Capri sarà celebrato nella terza serata del Festival, giovedì 9 febbraio, dopo i Pooh nella prima e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. Con i suoi 83 anni, Peppino di Capri, famoso anche all'estero, in particolare in Brasile, rientra nella schiera dei grandi artisti over 70 chiamati all'Ariston da Amadeus in qualità di superospiti. A ripercorrere una carriera altrettanto lunga e prolifica, Gino Paoli, che porta sul palco i suoi 88 anni nella serata finale del Festival.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA