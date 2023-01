Maneskin al festival di Sanremo 2023: l'annuncio di Amadeus al Tg1

di Redazione web

Sanremo 2022, gli ospiti a sorpresa proseguono. Amadeus continua a svelare il ricco parterre di star che calcherà il palco del celebre teatro Ariston. E anche oggi, il conduttore ha annunciato a sorpresa il nuovo nome in diretta al Tg1 delle ore 20: « I Maneskin saranno ospiti della 73^ edizione del festival di Sanremo nella serata di giovedì» rivela Amadeus che poi aggiunge: «Ormai sono legato a loro, perchè Sanremo ha una marcia in più con loro».

I Maneskin tornano a Sanremo

Il gruppo rock che ha trionfato due anni fa con "Zitti e buoni" è molto affezionato al Festival, soprattutto perchè dopo quella vittoria ha spiccato il volo. «Saranno ospiti della terza serata, perchè prima saranno in America» rivela Amadeus affiancato nello studio del Tg1, con la giornalista Giorgia Cardinaletti, proprio dagli stessi Maneskin, confermando che anche quest'anno il gruppo è pieno di impegni musicali in giro per il mondo. In studio i suoi ospiti, Damiano, Victoria, Thomas, senza Ethan, ammalato a casa: «Guarisci presto», è stato l'augurio del direttore artistico.

Gli ospiti sul palco dell'Ariston

Nei giorni scorsi Amadeus ha rivelato che su palco dell’Ariston arriveranno come super-ospiti Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi (con quest'ultimo nel doppio ruolo di guest e co-conduttore), i Pooh, i Black Eyed Peas e il duo composto da Blanco e Mahmood, vincitori di Sanremo 2022 grazie al brano “Brividi”.

Ma i palchi quest'anno saranno tre. Sul palco allestito sulla nave da Crociera Costa Smeralda ci saranno invece Gué Pequeno, Takagi & Ketra, Salmo e Fedez, che potrebbero esibirsi insieme sulle note del loro brano “Viola”. A tutti questi nomi poi si aggiunge anche l'intervento del Presidente dell’Ucraina Zelensky, il quale si collegherà nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai 1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio.

Il terzo palco

Piero Pelù, Francesco Renga e Nek in coppia, Achille Lauro, Annalisa, La Rappresentante di Lista, sono i sei nomi che saliranno sul palco allestito a Sanremo in piazza Colombo. Ogni sera Amadeus si collegherà con la piazza per dare un assaggio di quello che sarà il concerto in piazza.

