Sanremo 2023, Mahmood e Blanco ospiti della prima serata: l'annuncio in diretta a Capodanno. «Amadeus ti amo»

Sanremo 2023 ha i suoi due primi ospiti ufficiali: si tratta di Mahmood e Blanco, vincitori dell'edizone 2022, che calcheranno il palco dell'Ariston nella prima serata del Festival condotto da Amadeus.

Sanremo, Amadeus e il mistero del "no" di Silvia Toffanin: «Ve lo spiego io come sono andate le cose...»

Sanremo, Amadeus: «Madame resterà in gara finché non sarà dichiarata colpevole»

Mahmood e Blanco ospiti della prima serata di Sanremo

L'annuncio è arrivato in diretta su Rai1 nella notte di Capodanno dallo stesso Amadeus, che dal palco della trasmissione L'anno che verrà ha rivelato: «Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio». Poco prima, sulle note della canzone vincitrice Brividi, si erano esibiti per il pubbblico di Perugia e per i telespettatori Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni proprio di Blanco e Mahmood.

Fan in estasi su Twitter

La notizia di Blanco e Mahmood al Festival di Sanremo 2023 ha mandato in estasi i fan, che si sono riversati sui social nella notte di Capodanno per commentare l'annuncio: «Amadeus ti amo», scrivono gli utenti apprezzando la scelta del direttore artistico.

AMADEUS : 'È UFFICIALE, MAHMOOD E BLANCO SARANNO OSPITI NELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023 E CANTERANNO BRIVIDI NELLA SERATA DI MARTEDÌ 7 FEBBRAIO '

NOI : muertos (almeno io, non ero per niente sicura) 🚲💎💫#mahmood #blanco pic.twitter.com/nVJe6BViP7 — Clara (@MariaclaraPra) December 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA