Sanremo 2023, Fiorello rivela: «Ci sarà popstar internazionale, ecco chi. Lista duetti? Me l'hanno spoilerata»

di Redazione web

Una guerra tra amici diventa una gag. Amadeus a Sanremo e Fiorello a Via Asiago. Uno lancia lo scoop e l'altro lo raccoglie, ma stavolta Fiorello è stato "bruciato" dai rumors sulla lista dei duetti ed allora lo show man spoilera un super nome. Ieri, infatti, aveva annunciato che Viva Rai2!, avrebbe dato dettagli esclusivi sulle prossime serate dell'Ariston, in particolare la lista dei duetti e delle cover di Sanremo, in programma il 10 febbraio, ma ieri ha cominciato a circolare una lista di abbinamenti che ha bucato lo scoop di Fiorello.

Fedez, il fratello di Emanuela Orlandi dopo la risata: «Ho subito cose più cattive». E il cantante chiede scusa

Fiorello anticipato

Questa mattina iL conduttore di VivaRai2!, infatti, si è mostrato imbronciato mentre lanciava il video con Amadeus e Morandi, realizzato in esclusiva per il suo programma, in cui si dicevano i nomi dei duetti. Ed il mancato scoop ha dato il via alla gag del mattino, con Biggio che diceva: "Sta distrutto, avevamo lo scoopone ce l'hanno distrutto".

Lista dei duetti

Ma ecco i nomi di qualche duetto eccellente. Fedez con gli Artìcolo 31 di J-Ax, Lazza con Emma, Gianluca Grignani con Arisa, Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Shari con Salmo. «Ieri mi hanno chiamato, mi dice Morandi, incalza Amadeus, 'Fiore ti diamo tutti i nomi dei duettì...e me li spoilerano tutti ieri pomeriggio». Quindi, aggiunge: «Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un'artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga».

Attila, trovata in Romania la tomba del 'flagello di Dio'. L'archeologo: «C'è una spada di ferro e tanti oggetti in oro»

La super star

Ed inizia il toto nomi. Che sia Madonna, venuti all'Ariston un paio di decine di anni fa, quando a condurre c'era Pippo Baudo e Veronica Ciccone, cantava Frozen. Del resto la pop star di origini abruzzesi, ha annunciato un tour mondiale, The Celebration, che arriverà anche in Italia, il 23 e il 25 novembre 2023 a Milano.

Le indiscrezioni

Quanto alle indiscrezioni di ieri, oltre alla presenza di Carla Bruni nei duetti ma non si sa in coppia con chi, stando al 'Giornale, Noemi dovrebbe essere con Mara Sattei, Tananai con i Club Dogo, Olly con Lorella Cuccarini. E ancora, Rosa Chemical dovrebbe esibirsi con Rose Villain, i Colla Zio con Ditonellapiaga, i Modà con Le Vibrazioni, Manuel Agnelli con gIANMARIA, Madame con Izi e Lda con Alex Britti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA